Ігри Нескорених-2025: Україна здобула 32 нагороди

фото: invictusgames.in.ua

Українська збірна завершила "Ігри Нескорених" у Канаді, виборовши "бронзу" в загальному заліку

Про це повідомили в організаційному комітеті "Ігор Нескорених", передає RegioNews.

Україна виборола 32 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.

У загальному медальному заліку збірна України посіла третє місце, поступившись лише США (55) та Австралії (36).

Найбільше нагород Україна здобула у плаванні (8). Там же українці виграли більшу частину свого "золота" (5).

Найбільшу кількість медалей зібрав військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, він записав на свій рахунок одразу шість нагород (по три "золота" та "срібла").

На Церемонії закриття до української збірної звернувся прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ви захищаєте вашу Батьківщину щодня, б1ючись за демократичні принципи, які захищають всіх нас. Дякуємо вам! Ви надихаєте. І ми будемо з вами на кожному кроці до вашої перемоги. Слава Україні!", - зазанчив Трюдо.

Як відомо, цьогоріч українська збірна була представлена найбільшим складом у своїй історії – 35 ветеранів та військовослужбовців.

"Ігри Нескорених 2025" вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту.

Загалом спортивні заходи налічували 11 видів спорту: веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол та регбі на кріслах колісних, гірські лижі, бігові лижі, сноубординг, біатлон, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Нагадаємо, у 2025 році "Ігри Нескорених" проходили з 8 по 16 лютого у Канаді в місті Ванкувер.