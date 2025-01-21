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21 января 2025, 15:14

В Винницкой области – новая вспышка африканской чумы свиней

21 января 2025, 15:14
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ілюстративне фото: pexels
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В Винницкой области зафиксировали новую вспышку АЧС: заболевание обнаружили в трупах диких свиней, найденных в лесу в пределах Тульчинского района

Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы, информирует RegioNews.

"Был подтвержден диагноз на африканскую чуму свиней. Заболевание обнаружено в трупах диких свиней, найденных на территории квартала № 56 ЛХГ Райагролиса Городковской ТГ Тульчинского района Винницкой области", – говорится в сообщении.

Гражданам и хозяйствам рекомендуется соблюдать ветеринарно-санитарные нормы и ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Из-за угрозы распространения АЧС в Винницкой области согласно приказу ОВА приостановили охоту на диких свиней.

Напомним, ранее в Винницкой области за пределами села Войтовка Гайсинского района зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Винницкая область АЧС африканская чума животные
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