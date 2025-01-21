В Винницкой области – новая вспышка африканской чумы свиней
В Винницкой области зафиксировали новую вспышку АЧС: заболевание обнаружили в трупах диких свиней, найденных в лесу в пределах Тульчинского района
Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы, информирует RegioNews.
"Был подтвержден диагноз на африканскую чуму свиней. Заболевание обнаружено в трупах диких свиней, найденных на территории квартала № 56 ЛХГ Райагролиса Городковской ТГ Тульчинского района Винницкой области", – говорится в сообщении.
Гражданам и хозяйствам рекомендуется соблюдать ветеринарно-санитарные нормы и ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Из-за угрозы распространения АЧС в Винницкой области согласно приказу ОВА приостановили охоту на диких свиней.
Напомним, ранее в Винницкой области за пределами села Войтовка Гайсинского района зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.