В Сумской области пограничники сбили российские "шахеды": фото
За прошедшие сутки во время вражеских дроновых атак пограничники приземлили в Сумской области ударные беспилотные летательные аппараты типа "Герань-2"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Как известно, "Герань-2" – это российский аналог иранских "Shahed-131/136".
"В результате профессиональной работы пограничников оба вражеских дрона были успешно уничтожены", – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 12 февраля Воздушные силы имеют подтверждение сбития шести баллистических ракет и 71 дрона, атаковавших Украину.
Ранее в Сумской области обнаружили неизвестный российский БпЛА без боевой части.
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