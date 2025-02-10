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10 февраля 2025, 16:06

На Буковине продолжает расти количество больных ОРВИ

10 февраля 2025, 16:06
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фото из открытых источников
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В Черновицкой области продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю эпидемический порог превышен на 49%

Об этом сообщает Черновицкий областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

В частности, зарегистрировано 6502 случая ОРВИ, из них 4131 ребенок (64%).

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ на 4,5% больше показателя на прошлой неделе. А также на 49% выше эпидемического порога, рассчитанного на область.

Специалисты Минздрава отмечают , наиболее эффективными методами профилактики в период респираторно-вирусных заболеваний и эпидемий является комплекс по вакцинации и соблюдению правил личной гигиены (мойка рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями, как дверные ручки, поручни в транспорте и т.п.).

Если у вас есть какие-либо симптомы ОРВИ, такие как: головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и выше
кашель, необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, из-за гриппа в Ровенской области 28 школ перешли на дистанционное обучение.

Ранее мы сообщали, что по данным Министерства здравоохранения, в 5 областях зафиксировано незначительное превышение эпидпорога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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