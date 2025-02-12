Массовые обыски: оккупанты усилили проверки жителей на ВТО

фото: ЦНС

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Такие проверки будут проходить "волнами", оккупанты могут возвращаться повторно.

Подобные меры направлены на инвентаризацию имущества украинцев, чтобы в будущем использовать эту информацию для очередных грабежей, поясняют в Центре.

"Россияне пытаются взять под контроль всех, кто остался в оккупации, но на самом деле они боятся. Они знают, что местные жители не принимают оккупацию, что Движение Сопротивления работает – и именно это заставляет захватчиков действовать еще более агрессивно", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ быть осмотрительными.

Напомним, оккупанты задерживают выплату зарплаты учителям, оставшимся на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Кроме того, с нового года российские оккупационные власти полностью прекратили выплату ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, не получившим паспорт РФ.