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12 февраля 2025, 07:45

На Запорожье пограничники эффектно поразили укрытия вместе с оккупантами

12 февраля 2025, 07:45
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фото: ГПСУ
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На Запорожском направлении аэроразведчики-пограничники эффективно отработали по позициям российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Первоначально защитники зафиксировали движение личного состава и места укрытия противника. После этого операторы БпЛА нанесли поражение FPV-дронам.

"По итогам работы пилотов Государственной пограничной службы Украины – одно укрытие интервентов поражено, второе уничтожено вместе с его жителями", – говорится в сообщении.

Напомним, за неделю воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" показало яркую подборку поражения боевой техники россиян.

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