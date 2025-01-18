13:45  18 января
В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
13:17  18 января
На Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов: мужчину и 17-летнюю девушку
11:45  18 января
В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
UA | RU
UA | RU
18 января 2025, 18:31

Сына нардепа разоблачили на хищении денег на Львовщине: что известно

18 января 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовщины. К ней причастен сын действующего народного депутата Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с чиновниками поселкового совета и чиновниками подконтрольных ему коммерческих структур разработали механизм по завладению бюджетными средствами громады. Сделка была реализована при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в пределах объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мер возобновляемых источников энергии".

Таким образом, фигуранты присвоили почти миллион гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.

По данным СМИ, фигурантом дела является сын нардепа от фракции "Европейская солидарность" Андрея Лопушанского – Андрей.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн, которую разработал экс-замглавы Харьковского облсовета.

подозрение хищение громада нардеп Львовская область Лопушанский
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Киеве чиновница больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности
18 января 2025, 19:10
В Одесской области задержали трех "военных" из Киева, которые планировали сбежать за границу
18 января 2025, 17:52
Водительские права за 750 долларов: в Одессе задержали посредницу
18 января 2025, 17:19
Организовал выезд 23 знакомым за границу: нардепу Бондареву объявили подозрение
18 января 2025, 16:43
Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля: детали
18 января 2025, 16:17
Водителя, сбившего двух девушек на "зебре" в Виннице, взяли под стражу
18 января 2025, 15:40
Экс-нардеп Новинский получил подозрение в госизмене и разжигании вражды
18 января 2025, 15:12
На Буковине правоохранитель брал по 20 тысяч евро за переправку мужчин в Румынию
18 января 2025, 14:27
В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
18 января 2025, 13:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »