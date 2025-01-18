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Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовщины. К ней причастен сын действующего народного депутата Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с чиновниками поселкового совета и чиновниками подконтрольных ему коммерческих структур разработали механизм по завладению бюджетными средствами громады. Сделка была реализована при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в пределах объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мер возобновляемых источников энергии".

Таким образом, фигуранты присвоили почти миллион гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.

По данным СМИ, фигурантом дела является сын нардепа от фракции "Европейская солидарность" Андрея Лопушанского – Андрей.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн, которую разработал экс-замглавы Харьковского облсовета.