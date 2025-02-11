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11 февраля 2025, 07:55

Почти 1400 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

11 февраля 2025, 07:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине 1390 солдат и 395 единиц разной военной техники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:

Напомним, ранее в Донецкой области ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8.

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