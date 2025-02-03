Россию нужно оторвать от Китая: Трамп поставил на все и ввел санкции против ЕС

Санкции Трампа против ЕС и переговоры по Украине. Главная геополитическая битва современного мира – это не наша война. Это война за то, на чьей стороне будет ЕС. На стороне Китая или США

Санкции Трампа против ЕС и переговоры по Украине. Главная геополитическая битва современного мира – это не наша война. Это война за то, на чьей стороне будет ЕС. На стороне Китая или США

фото: Reuters

Своими санкциями Трамп просто ускоряет время. Между тем это однозначно указывает на место Украины в системе его ценностей.

1. Логика Make America great again предполагает несколько весомых опций:

- сохранение США как главной военной силы мира;

- сохранение американской платежной системы, как главной в мире;

- сохранение США, как главного технологического лидера мира (здесь главный конкурент Китай);

- новая индустриализация США (в том числе и изменение инфраструктуры и появление новых технологий) должна состояться не в последнюю очередь за счет партнеров (и главную роль здесь сыграют производители ЕС и средства стран Персидского залива;

- перераспределение власти в США от финансистов к производственникам (USAID – это вершина пирамиды);

– Ценности должны занимать то место, которое они занимали в 20 веке – они должны помогать решать геополитические задачи, а не заставлять извиняться за все.

2. Когда мы посмотрим на решение о пошлинах с этой точки зрения, становится понятна и логика Трампа. Минимальная пошлина на китайские товары – это желание избежать ценовых скачков в Штатах, при частичном выравнивании торгового сальдо. Мексика – это предупреждение всем государствам Америки, возвращаемое доктриной Монро. И их никто не спасет. Обратите внимание, как быстро сдалась Панама при полном молчании КНР. Все увидели: Китай не будет уходить в торговые войны. Китай будет ждать. В конце концов, Китай еще не готов к более активным действиям. И Китай считает, что нужно посмотреть, а что же будет через 6-12 месяцев и не провалится ли Трамп сам.

3. А теперь по ЕС. Цель Трампа проста – перевернуть отрицательное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на понижение пошлины. Более того, имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая и это одна из важнейших целей Трампа. Как пряник – он будет держать в руках НАТО и защиту Европы от России. При этом он не будет играть с Еврокомиссией. Он играет напрямую с правительствами. И он будет делать ставку на правые партии, отбирая их у россиян. кроме всего прочего, это может усилить тренд на национализм в Европе.

4. Теперь по отношению к России. Россия – непонятное, отсталое образование, угрожающее интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США - Японии и Южной Корее. Есть еще один немаловажный аспект: украинский кейс станет прецедентом для Тайваня. И в своих стратегиях США будут выходить также и с этого момента. Но глобально, логика Трампа такова: Россию нужно оторвать от Китая. Если Путин не захочет отрываться, нужно менять Путина. Судя по всему, сейчас вопросы нашей войны отложены и Путину будут показывать, как его будут душить в объятиях, если он не согласится на понятные для Трампа условия. Для Трампа в этом аспекте важно решение трех моментов: излом сделки ОПЕК+ и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия-КНДР; ослабление отношений Россия-Китай.

5. Для Трампа Украина, к сожалению, это всего лишь немного больше, чем точка на карте. Это не плохо и не хорошо. Это действительность. Я уже писал раньше: сейчас от нас требуют выборов. И у нас есть две опции: не проводить выборы и развязать руки Путину и Трампу или попытаться выработать правила игры внутри страны и провести эти выборы. К сожалению, у нас нет хороших опций. Но это часть истории. Второе, не менее важное: нам нужно выработать консолидированные для всех политических Актеров тезисы относительно наших красных линий в переговорах. Без этого мы проигрываем гораздо больше.

6. Трамп, как минимум трижды в жизни падал и поднимался. Он всегда играет крупно и не боится играть на грани фола. Почему-то мне кажется, что после покушения он еще и убедился в своей богоизбранности. Поэтому он играет не просто крупно, а поставил на все. И это главная надежда противников Трампа (как в Штатах, так и во всем мире). Но те процессы, которые он запустил и запустит невозможно будет остановить в мгновение ока. Поэтому даже при определенных неудачах те треки, которые уже намечены, меняться не будут.

7. Отдельно хочу обратить внимание: некоторые наши идиоты уже пишут, что это конец глобализации. Это не просто глупость – это непонимание процессов. Трамп меняет правила глобализации, а не отменяет ее. А это разные вещи.