Госпогранслужба запустила горячую линию для борьбы с коррупцией

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С целью обеспечения прозрачности, борьбы с неправомерными действиями и усиления доверия к работе Государственной пограничной службы создана отдельная телефонная линия

Об этом говорится в сообщении ГНСУ, передает RegioNews.

"Если стали свидетелем или имеете информацию о коррупционных действиях пограничников – звоните по телефону 044-230-76-76", - говорится в сообщении.

Обращение обещают рассматривать оперативно и конфиденциально, а права и безопасность гарантируются.

"Вместе мы сможем внести значительный вклад в противодействие коррупции и справедливости", - добавляют в ведомстве.

Государственная пограничная служба Украины призывает персонал и общественность быть активными в противодействии коррупции.

Недавний опрос показал, что население Украины считает коррумпированными сферами судебную систему и таможню.

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили преступную группу, которая нелегально переправляла украинцев за границу. Свои услуги они оценили в 7500 долларов США.

Как сообщалось, в приграничных с РФ областях фиксируют попытки мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп.