На Черниговщине уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала
После одной из недавних воздушных атак на территории Новгород-Северского района обнаружили вражеский ударный БпЛА, сбитый силами обороны
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Боевая часть беспилотника не сдетонировала. Взрывотехники, осмотрев поврежденный дрон, изъяли боевую часть и уничтожили ее в безопасном месте путем подрыва.
Напомним, ранее на Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу.
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