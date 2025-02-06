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В Сумской области российские оккупанты применяют против мирного населения и авто экстренных служб FPV-дроны и БпЛА с гранатами

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Россияне охотятся за мирными людьми, автомобилями экстренных служб, используя FPV-дроны и БПЛА с гранатами", – рассказал чиновник.

По словам главы ОВА, объектами поражения на Сумщине являются энергетические системы, более 50 таких объектов получили повреждения. Также пострадали частные дома – более 255 домов в области уничтожены и повреждены из-за обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали использовать против украинцев усовершенствованные "Шахеды".