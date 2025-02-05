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05 февраля 2025, 08:55

ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов и уничтожили более 50 артсистем россиян

05 февраля 2025, 08:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 5 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 140 российских захватчиков и более 50 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 844 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 844 070 (+1 140) человек,
  • танков ‒ 9 947 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 721 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22 707 (+52) ед,
  • РСЗО – 1 269 ед,
  • средства ПВО – 1 053 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99) ед,
  • крылатые ракеты – 3 054 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 078 (+157) ед,
  • специальной техники – 3 735 (+2) ед.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии возле села Новоивановка Курской области. Враг понес потери.

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