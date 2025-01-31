Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне" в связи с "нестабильной и хрупкой" ситуацией в стране. Визит в Киев состоится 4 февраля

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, информирует RegioNews.

"Пока продолжается эта ужасная война, МАГАТЭ будет оставаться присутствующим и будет продолжать активную деятельность, сосредотачиваясь на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в сложнейших обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается крайне важной", – заявил Гросси.

Как отмечается, во время его визита будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время войны.

"Это будет 11-я миссия в Украине под личным руководством Генерального директора с начала войны почти три года назад, что демонстрирует непреклонную преданность МАГАТЭ оказывать Украине помощь в обеспечении ядерной безопасности", – добавили в Агентстве.

Напомним, также ранее российские СМИ заявляли, что Гросси посетит в феврале и РФ.