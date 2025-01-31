06:43  31 января
На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
03:18  31 января
В Киеве будет минута молчания в общественном транспорте
05:17  31 января
В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 09:13

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину

31 января 2025, 09:13
Читайте також українською мовою
фото: wikipedia
Читайте також
українською мовою

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне" в связи с "нестабильной и хрупкой" ситуацией в стране. Визит в Киев состоится 4 февраля

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, информирует RegioNews.

"Пока продолжается эта ужасная война, МАГАТЭ будет оставаться присутствующим и будет продолжать активную деятельность, сосредотачиваясь на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в сложнейших обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается крайне важной", – заявил Гросси.

Как отмечается, во время его визита будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время войны.

"Это будет 11-я миссия в Украине под личным руководством Генерального директора с начала войны почти три года назад, что демонстрирует непреклонную преданность МАГАТЭ оказывать Украине помощь в обеспечении ядерной безопасности", – добавили в Агентстве.

Напомним, также ранее российские СМИ заявляли, что Гросси посетит в феврале и РФ.

Украина Киев визит МАГАТЭ ЗАЭС Гросси
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Чиновник в Одесской области присвоил 2,3 млн грн из выплат пропавшим без вести военным, — ГБР
31 января 2025, 10:47
Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, есть пострадавшие
31 января 2025, 10:33
Заказал убийство предпринимателя: СБУ разоблачила депутата Полтавского облсовета Олега Дядыка
31 января 2025, 10:30
Спасатели нашли туриста из Запорожья, который заблудился в Карпатах
31 января 2025, 10:27
Россияне атаковали Чернигов: в городе прозвучали взрывы
31 января 2025, 10:26
Россияне атаковали Черноморск БпЛА: ранены 4 человека, среди них — врач, проводивший операцию
31 января 2025, 10:05
Последствия вражеских ударов по Донетчине: один погибший и 18 раненых
31 января 2025, 10:02
Столкнулись легковушки и грузовики: подробности массового ДТП в Черкасской области
31 января 2025, 09:40
Операторы РЛС в пехоте: неоправданные кадровые решения Генштаба
31 января 2025, 09:35
На Юге моряки приземлили 4 российских дрона-камикадзе
31 января 2025, 09:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »