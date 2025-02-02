Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник

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В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, днем от -2 до +3 градусов

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в понедельник, 3 февраля, в Украине будет преобладать облачная погода. На юге и юго-востоке страны ожидается умеренный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет опускаться до -5 градусов, в Карпатах -4...-9 градусов. На юге от -2 до +3 градусов, в Крыму воздух прогреется до +7 градусов.

В Киеве и Киевской области также облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от -5 до 0 градусов, днем ожидается от -2 до +3 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что Украина встретит февраль с дождями и похолоданием.

Напомним, в конце января текущего года температура воздуха в Киеве соответствовала температурным показателям начала апреля.