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02 лютого 2025, 15:13

Синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок

02 лютого 2025, 15:13
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фото: freepik.com
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У понеділок, 3 лютого, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, удень від -2 до + 3 градусів

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у понеділок, 3 лютого в Україні переважатиме хмарна погода. На півдні та південному сході країни очікується помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі опускатиметься до -5 градусів, в Карпатах очікується -4…-9 градусів. На півдні від -2 до +3 градусів, у Криму повітря прогріється до +7 градусів.

В Києві та на Київщині також хмарно, місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатимуться від -5 до 0 градусів, вдень очікується від -2 до +3 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що Україна зустріне лютий з дощами та похолоданням.

Нагадаємо, наприкінці січня поточного року температура повітря в Києві відповідала температурним показникам початку квітня.

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