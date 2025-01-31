За сутки ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов, десятки ББМ и артсистем россиян
За прошедшие сутки, 30 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 670 российских захватчиков, более 30 артсистем и почти 20 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 837 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 837 610 (+1 670) человек,
- танков ‒ 9 893 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 631 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 22 445 (+33) ед,
- РСЗО – 1 265 (+1) ед,
- средства ПВО – 1 050 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 573 (+63) ед,
- крылатые ракеты 3 054 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 552 (+101) ед,
- специальной техники – 3 726 (+1) ед.
Напомним, на днях Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ. На территории НПЗ начался очень сильный пожар.
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