Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожают позиции оккупантов на Харьковщине

фото: ГПСУ

Пограничники поразили четыре позиции и камеру наблюдения захватчиков в Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На днях ястребы Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили транспортное средство, камеру наблюдения, а также поразили четыре позиции врага", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов.