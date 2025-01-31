На Сумщине зенитчики уничтожили 5 российских "шахедов"
Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Есть сбитые вражеские БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"31 января в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 5 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером российские военные атаковали беспилотником Краснопольскую общину в Сумской области. Вражеский Shahed попал в частный дом, пострадали два человека.
В Киеве обломки российского дрона упали на многоэтажку: есть поврежденияВсе новости »
31 января 2025, 07:30Российская армия за сутки почти 400 раз ударила по Запорожской области
31 января 2025, 07:19На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
31 января 2025, 06:43
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину
31 января 2025, 09:13В Черкассах обломки "шахеда" упали на многоэтажку: возник пожар
31 января 2025, 08:55Россияне ночью и утром трижды обстреляли Сумщину: есть раненые
31 января 2025, 08:51Россияне накрыли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: пострадали гражданские
31 января 2025, 08:22В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек
31 января 2025, 08:03Пограничников с начала вторжения пытались подкупить 1320 раз
31 января 2025, 07:42В Киеве обломки российского дрона упали на многоэтажку: есть повреждения
31 января 2025, 07:30Российская армия за сутки почти 400 раз ударила по Запорожской области
31 января 2025, 07:19В Черном море зафиксировали российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
31 января 2025, 07:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »