В Одесской области ликвидируют последствия экологической катастрофы после аварии российских танкеров с мазутом

фото: эколог Иван Русев

В Одесской области обнаружили и собрали мазут, вытекавший из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе

Об этом сообщил в соцсети сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев, передает RegioNews.

По его словам, несколько дней работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обследовали побережье Черного моря в пределах парка для обнаружения загрязненных участков мазутом.

В настоящее время обследовано почти около 40 км песчаной пересыпи. Отобраны пробы для исследования в лабораторию.

"Сейчас у нацпарка на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфуют в водах Северо-западной части Черного моря", - он.

Напомним, в конце прошлого года в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры, в результате чего в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Ущерб от разлива нефтепродуктов оценили в 14 миллиардов долларов США.

Ранее украинские ученые заявили, что российские кафиры загрязнили Азовское море до критического уровня.