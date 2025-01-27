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27 января 2025, 13:36

В Одесской области ликвидируют последствия экологической катастрофы после аварии российских танкеров с мазутом

27 января 2025, 13:36
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фото: эколог Иван Русев
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В Одесской области обнаружили и собрали мазут, вытекавший из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе

Об этом сообщил в соцсети сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев, передает RegioNews.

По его словам, несколько дней работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обследовали побережье Черного моря в пределах парка для обнаружения загрязненных участков мазутом.

В настоящее время обследовано почти около 40 км песчаной пересыпи. Отобраны пробы для исследования в лабораторию.

"Сейчас у нацпарка на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфуют в водах Северо-западной части Черного моря", - он.

Напомним, в конце прошлого года в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры, в результате чего в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Ущерб от разлива нефтепродуктов оценили в 14 миллиардов долларов США.

Ранее украинские ученые заявили, что российские кафиры загрязнили Азовское море до критического уровня.

Одесса Одесская область загрязнение Танкер экология море Черное море катастрофа
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