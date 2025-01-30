В Украине будет тепло и без осадков: прогноз погоды на 30 января
Сегодня в Украине будет тепло. Осадки не прогнозируются. В большинстве областей утром местами ожидается туман
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews .
По данным синоптиков, через территорию Украины 30 января переместится малоактивный атмосферный фронт, теряющий свою активность.
Ветер будет с южных направлений, слабый.
В Киеве и области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице 8-10° тепла, в Киевской области - 6-11°.
Напомним, теплая погода Украины продержится практически до конца января. А с 1 февраля температура уже начнет снижаться.
В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекордыВсе новости »
29 января 2025, 12:41
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В течение суток россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область
30 января 2025, 08:14Окупанты шантажируют пожилых людей на ТОТ, - ЦНС
30 января 2025, 08:10В Черном море находится один вражеский корабль
30 января 2025, 07:51Госпогранслужба запустила горячую линию для борьбы с коррупцией
30 января 2025, 07:49О переговорах и якобы "главной преграде" этому
30 января 2025, 07:35Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
30 января 2025, 07:29В Украине с начала года выросло количество ДТП
30 января 2025, 07:14В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
30 января 2025, 06:58В Сумах беспилотник попал в многоэтажку: есть раненые
30 января 2025, 06:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »