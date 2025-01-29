В Киевской области водитель Mazda сбил двух женщин и уехал прочь
ДТП произошло 28 января в селе Крюковщина Бучанского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Mazda сбил двух женщин, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе, после чего уехал.
В результате 23-летняя и 40-летняя местные жительницы получили травмы, их госпитализировали.
Полиция установила личность водителя, его задержали. 20-летнему парню объявили подозрение.
Напомним, 28 января в Вишневом в Киевской области водитель Renault сбил женщину на переходе. Она скончалась в больнице.
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