В отношении активиста и волонтера Стерненко возбуждено уголовное дело, – нардеп Дубинский

фото: Сергей Стерненко / Facebook

Недавно Офис Генерального прокурора возбудил против украинского общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко уголовное дело

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Дубинский на своем телеграмм-канале.

Конкретных фактов нардеп не называет, правда, в сообщении упоминает об определенных "кураторах" активисте в силовых органах.

Комментируя ситуацию, ряд украинских политических телеграмм-каналов связывает этих силовиков с основателем картеля "Химпром", наркобароном Егором Левченко (Буркиным), против которого в Украине введены санкции и, как говорят, скрывается в Мексике.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину развернулась с новой силой. СМИ утверждают, что организаторы синдиката продолжают усиленно производить психотропы на территории Украины, а транзитом через страны ЕС поставлять их в Россию. В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Тогда были задержаны 89 наркодельцов.

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