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05 ноября 2024, 15:16

Основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций

05 ноября 2024, 15:16
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Егор Буркин (Егор Левченко) пытается через украинские суды отменить экономические санкции, которые в конце 2023 года ввели против него согласно указу президента Владимира Зеленского

На портале Судебной власти Украины отмечено, что уже 11 ноября должно состояться заседание Кассационного административного суда, где адвокат Егора Буркина (Егора Левченко) будет пытаться доказать, что указ президента о санкциях против его подзащитного является противоправным и должен быть отменен именно в части наложения санкций на Буркина-Левченко.

В заседании суда также должны принять участие представители СБУ, СНБО и Кабинета министров как соответчики по этому делу.

Картель "Химпром" Егора Буркина-Левченко: что известно

Активность российского картеля "Химпром" в Украине, как ранее писало издание RegioNews, началось еще в 2014 году. Организатором наркосиндиката называют именно Егора Буркина (Егора Левченко). Он – гражданин России, сейчас скрывается в Латинской Америке.

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По утверждению некоторых СМИ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину деятельность "Химпрома" и Буркина-Левченко развернулась с новой силой. Журналисты утверждают, что организаторы синдиката продолжают усиленно производить психотропы на территории Украины, а транзитом через страны ЕС поставлять их в Россию.

В Украине Буркин пытается выстраивать имидж волонтера и мецената, заявляет, что занимается благотворительностью, инвестициями в многочисленные ИТ-проекты, пищевое производство, криптовалюты и недвижимость. Однако украинское следствие установило, что все эти инвестиционные бизнесы Левченко – обычная схема отмывания средств, полученных от наркоторговли.

В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов. В конце того же года указом президента Владимира Зеленского против Буркина-Левченко введены персональные санкции – его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

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