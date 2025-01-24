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24 січня 2025, 16:50

На активіста та волонтера Стерненка відкрили кримінальну справу, – нардеп Дубінський

24 січня 2025, 16:50
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фото: Сергій Стерненко / Facebook
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Нещодавно Офіс Генерального прокурора відкрив проти українського громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка кримінальну справу

Про це повідомив народний депутат України Олександр Дубінський на своєму Телеграм-каналі.

Конкретних фактів нардеп не називає, щоправда, в дописі згадує про певних "кураторів" активіста в силових органах.

Коментуючи ситуацію, низка українських політичних телеграм-каналів пов'язує цих силовиків із засновником картелю "Хімпром", наркобароном Єгором Левченко (Буркіним), проти якого в Україні запроваджені санкції та який, як подейкують, переховується у Мексиці.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розгорнулася з новою силою. ЗМІ стверджують, що організатори синдикату продовжують посилено виробляти психотропи на території України, а транзитом через країни ЄС постачати їх до Росії. У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Тоді були затримані 89 наркоділків.

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Офіс генпрокурора кримінальна справа Сергій Стерненко Дубінський Олександр картель Єгор Левченко (Буркін) Хімпром
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