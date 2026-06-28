Звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд объявила о беременности

Фото: соцсети

Украинская актриса Клавдия Дрозд, известная по роли в сериале "Реванш", сообщила, что ждет первенца

Радостной новостью 28-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Она опубликовала серию фотографий, на которых позирует с уже заметно округлым животиком. Судя по фото, актриса находится на поздних сроках беременности.

"Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: в процессе над очень важным проектом", – написала Клавдия Дрозд.

Подписчики и коллеги сразу приветствовали актрису, желая ей легких родов, здоровья и счастливого материнства. Многие отметили, что рождение ребенка – самый важный проект в жизни.

Как известно, Клавдия Дрозд редко делится подробностями личной жизни, поэтому новость о беременности стала неожиданностью ее почитателям.

Напомним, недавно украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан сообщила о рождении первого ребенка. Она находится в отношениях с Луиджи Самеле. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке.