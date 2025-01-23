Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"
По состоянию на утро четверга, 23 января, оккупационная армия РФ держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют шесть вражеских кораблей, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
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