Умеров назначил Кубракова своим советником: какими вопросами он будет заниматься

фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Об этом глава Минобороны сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины. Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности ", – прокомментировал свое решение Рустем Умеров.

Напомним, на заседании 9 мая Верховная Рада уволила министра Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что увольнение Кубракова ударит по доверию Запада к Украине.