Кубраков объяснил, почему отказался возглавить Днепропетровскую ОВА

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Экс-министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову после увольнения из Кабмина предлагали возглавить Днепропетровскую ОВА

Об этом Кубраков рассказал в интервью изданию "Бабель", передает RegioNews.

Он подтвердил, что получал предложение о должности в Днепропетровской области, однако отказался. Кубраков объяснил, что хотел бы помогать именно в формате советника или консультанта.

"Те люди, которые возглавляют администрацию сейчас (начальник администрации Сергей Лысак — бывший глава областного СБУ и бригадный генерал, - ред.), идеально для этого подходят. В этой должности важен бэкграунд силовых структур. Эффективность их работы на 50—70% зависит от взаимодействия с правоохранительными органами", – пояснил экс-министр.

Напомним, в начале января стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. В Минобороны рассчитывают, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" поможет усовершенствовать системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины.