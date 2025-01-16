В Сумской области зенитчики сбили 4 российских ударных БпЛА
Ночью 16 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре российских беспилотника типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"С начала года подразделениями ПВО области уже уничтожены 138 российских беспилотников", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки российской авиаракеты.
Ранее сообщалось, что за неделю Сухопутные войска уничтожили около 250 российских БпЛА разных типов.
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