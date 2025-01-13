Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации оборонной техники

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К модернизации военной техники в Украине могут подключаться иностранные компании. Такое решение принято Кабинетом Министров Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует RegioNews.

Как отмечается, документ вносит изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции. Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

Заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко рассказал, что иностранные компании смогут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорта соответствующих товаров и услуг.

По его словам, особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям.

В постановлении подробно прописано:

порядок передачи техники модернизации;

требования к поддержанию ее исправности;

вопросы обучения персонала и контроля качества.

В Минобороны отмечают, что модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность посредством применения передовых западных технологий. Такая инициатива открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества.

Также урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.

"Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии", – сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

Напомним, в течение 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило для эксплуатации более 200 автомобилей для нужд сил обороны. Производителями выступили как украинские, так и зарубежные компании.