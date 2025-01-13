Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації оборонної техніки

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До модернізації військової техніки в Україні зможуть долучатися іноземні компанії. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує RegioNews.

Як зазначається, документ вносить зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції. Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко розповів, що іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг.

За його словами, особливу увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.

У постанові детально прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

У Міноборони зауважують, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Також врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

"Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії", – зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.

Нагадаємо, протягом 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для експлуатації більше 200 автомобілів для потреб Сил оборони. Виробниками виступили як українські, так і закордонні компанії.