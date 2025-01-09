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В течение 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило для эксплуатации более 200 автомобилей для нужд Сил обороны

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Около 50% из кодифицированных в прошлом году автомобилей, одобренных для использования – украинского производства. Этот показатель значительно превышает результат предыдущих двух лет вместе взятых.

В список утвержденных образцов вошли различные виды техники, которые будут выполнять задачи разного характера. Среди них – легкие тактические автомобили, пикапы, машины технической поддержки, мобильные ремонтные комплексы, логистические автомобили и другие транспортные средства.

Производителями выступили как украинские, так и зарубежные компании, в частности, MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Учения будут включать лекции и практические занятия.