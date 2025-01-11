В полиции показали последствия атаки россиян на Киевщину: повреждены дома
В ночь на 11 января российская армия нанесла удары вражескими беспилотниками по территории Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По состоянию на 8:30 в одном из районов области повреждены два частных дома, забор и две хозяйственные постройки.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, российские войска в пятницу, 10 января, атаковали Запорожье "шахедами". Пострадали два человека.
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