Чергова атака на Україну: ППО збила 47 російських дронів, ще 27 локаційно втрачені
З вечора 10 січня сили оборони України збили 47 безпілотників, які запустили по Україні російські військові
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Росіяни атакували Україну 74 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 09:00 11 січня підтверджено збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
Крім того, 27 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджені господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.
За попередніми даними, загиблих немає. Наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини.
На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будинки та господарські приміщення.