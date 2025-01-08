Минобороны утвердило новые стандарты медподготовки военных
Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Учения будут включать лекции и практические занятия
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Теперь будет два стандарта подготовки:
- Домедицинская помощь – то, чему учат на БОВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращении гипотермии и эвакуации раненых и другие навыки, которыми должен обладать каждый военнослужащий.
- Расширенная медицинская помощь базового уровня – углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержание кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.
Формат обучения:
- лекции с мультимедийным сопровождением;
- практические занятия в малых группах;
- симуляции в полевых условиях.
"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задачи. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.
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