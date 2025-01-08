Минобороны утвердило новые стандарты медподготовки военных

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Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Учения будут включать лекции и практические занятия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Теперь будет два стандарта подготовки:

Домедицинская помощь – то, чему учат на БОВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращении гипотермии и эвакуации раненых и другие навыки, которыми должен обладать каждый военнослужащий.

Расширенная медицинская помощь базового уровня – углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержание кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.

Формат обучения:

лекции с мультимедийным сопровождением;

практические занятия в малых группах;

симуляции в полевых условиях.

"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задачи. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.