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В селе Волсвин во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А. Все случаи подтверждены в одной семье

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

С середины октября по сей день в селе зарегистрировали 10 случаев вирусного гепатита А. Двое заболевших – дети. Часть пациентов уже выздоровела.

Вспышку обнаружили после госпитализации одного больного, при обследовании контактных лиц инфекцию подтвердили еще у нескольких членов семьи.

Из 10 подтвержденных случаев заболевания:

4 человека имели симптомы, диагноз подтвержден лабораторно.

у 6 человек, бессимптомных, обнаружили маркеры вируса.

По состоянию на 18 декабря четыре пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Шесть человек с субклиническим течением болезни остаются под наблюдением врачей.

Сейчас в селе проводят дезинфекцию в школе и саду, проверяют воду и совершают подворные обходы.

Напомним, ранее сообщалось, что через 10 лет в Украине могут прекратить трансплантацию, а пневмония станет смертельной, если не остановить чрезмерное использование антибиотиков.