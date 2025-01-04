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В ночь на 4 января российская военные атаковали Украину дронами – запустили 81 беспилотник

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне осуществили пуски дронов по четырем направлениям – Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных дронов и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Как сообщили в Воздушных силах, сбитые БПЛА нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях – повреждены частные дома.

Напомним, в ночь на 3 января российская армия запустила с трех направлений 93 дрона по Украине. Силам ПВО удалось сбить 60 беспилотников.