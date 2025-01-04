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В ніч на 4 січня російські військові атакували Україну дронами – запустили 81 безпілотник

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни здійснили пуски дронів з чотирьох напрямків – Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних дронів та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, збиті БпЛА завдали шкоди у Чернігівській та Сумській областях – пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня російська армія запустила з трьох напрямків 93 дрони по Україні. Силам ППО вдалось збити 60 безпілотників.