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27 декабря 2024, 09:14

Силы ПВО сбили 13 российских дронов, еще 11 – локационно потеряны

27 декабря 2024, 09:14
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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По состоянию на утро пятницы, 27 декабря, Силы обороны Украины сбили 13 беспилотников россиян

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 27 декабря (с 19:00 26 декабря) российская армия нанесла удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также атаковала 24 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 13 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

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