фото: Генштаб ВСУ/Facebook

По состоянию на утро пятницы, 27 декабря, Силы обороны Украины сбили 13 беспилотников россиян

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 27 декабря (с 19:00 26 декабря) российская армия нанесла удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также атаковала 24 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 13 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.