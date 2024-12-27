фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує RegioNews.

У ніч на 27 грудня (із 19:00 26 грудня) російська армія завдала удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також атакувала 24-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російська армія завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.