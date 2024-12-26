Минобороны аннулировало результаты голосования за членов Общественного антикоррупционного совета

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Минобороны заявило о технических сбоях и перенесло онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В Минобороны извинились за технические сбои, возникшие во время проведения интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при ведомстве. Там объяснили, что причиной стали "внутренние технические неполадки, в частности, нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей".

Отмечается, что для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:

Аннулировать результаты голосования.

Перенести голосование на 7 января 2025 года.

Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00 по ссылке.

Ведомство призвало граждан принять участие в голосовании.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины – это совещательный орган, созданный с целью обеспечения прозрачности, подотчетности и предотвращения коррупции в деятельности Министерства обороны Украины.

В состав совета входят представители гражданского общества, эксперты, журналисты и другие специалисты, имеющие опыт в борьбе с коррупцией или антикоррупционной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское Минобороны готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).