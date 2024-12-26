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Міноборони заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

У Міноборони перепросили за технічні збої, що виникли під час проведення інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при відомстві. Там пояснили, що причиною стали "внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів".

Зазначається, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування.

Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням.

Відомство закликало громадян узяти участь у голосуванні.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України — це дорадчий орган, створений з метою забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупції в діяльності Міністерства оборони України.

До складу ради входять представники громадянського суспільства, експерти, журналісти та інші фахівці, які мають досвід у боротьбі з корупцією або антикорупційній діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).