01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 16:06

Міноборони анулювало результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради

26 грудня 2024, 16:06
Читайте также на русском языке
фото: Міноборони
Читайте также
на русском языке

Міноборони заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

У Міноборони перепросили за технічні збої, що виникли під час проведення інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при відомстві. Там пояснили, що причиною стали "внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів".

Зазначається, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

  • Анулювати результати сьогоднішнього голосування.
  • Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
  • Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням.

Відомство закликало громадян узяти участь у голосуванні.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України — це дорадчий орган, створений з метою забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупції в діяльності Міністерства оборони України.

До складу ради входять представники громадянського суспільства, експерти, журналісти та інші фахівці, які мають досвід у боротьбі з корупцією або антикорупційній діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Міноборони голосування збій
На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
24 грудня 2024, 07:40
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно
23 грудня 2024, 17:28
Українці зможуть отримати онлайн-направлення на ВЛК через Резерв+ без відвідування ТЦК
20 грудня 2024, 15:15
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО
26 грудня 2024, 17:06
У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
26 грудня 2024, 16:51
10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП
26 грудня 2024, 16:48
Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"
26 грудня 2024, 16:45
Росіяни завдали авіаудару по фермерському господарству на Харківщині, загинув чоловік
26 грудня 2024, 16:38
На Київщині викрили завод, який незаконно виробляв етиловий спирт
26 грудня 2024, 16:11
На Донбасі бійці ЗСУ узяли у полон єгиптянина
26 грудня 2024, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »