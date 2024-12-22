Над Сумщиной уничтожили 12 "Шахедов": повреждены дома
В ночь на 22 декабря в небе над Сумщиной подразделения ПВО области сбили 12 вражеских БпЛА типа "Шахед"
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
По данным ОВА, в Дубовязовской громаде в результате падения обломков БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв) произошло возгорание офисного помещения.
В Роменской громаде в результате падения обломков БпЛА типа "Герань-2" (2 взрыва) повреждены 4 частных дома и нежилое помещение.
Информации о пострадавших или погибших нет.
"С начала года наши зенитчики уничтожили 744 российских беспилотника, которые летели убивать украинцев, уничтожать наши города и села", – сообщили в ОВА.
Напомним, поздно вечером 21 декабря российские военные нанесли авиаудары по Херсонскому району. Для атаки применили 11 КАБов.
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