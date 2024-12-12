Объявлено победителей литературной премии "Книга года BBC-2024"
Литературную премию «Книга года BBC-2024» получил сборник короткой прозы «Мои женщины» Юлии Илюхи издательства «Белка»
Имена победителей премии, которой в этом году исполняется 20 лет, объявили на церемонии в книжном магазине "Сенс" в Киеве в четверг, 12 декабря, передает RegioNews.
- Книга года – "Мои женщины" Юлии Илюхи (Издательство "Белка", Киев, 2024)
- Детская Книга года – "И никакие это не выдумки" Граси Олейко (Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Киев, 2024)
- Книга года – Эсеистика – "Все четко!" Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины" Юрия Рокецкого (Издательство "Наш Формат", Киев, 2024)
Автор-победитель в каждой номинации получает 1000 фунтов стерлингов в украинской гривне.
В жюри конкурса вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, блогер Виталий Чепинога, профессор Канзасского университета Виталий Чернецкий, писательница Светлана Пыркало и главная редактор BBC News Украина Марта Шокало.
Напомним, ранее на Волыни задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину десятки российских книг.
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