Рада провалила законопроект об уголовной ответственности за публикацию данных из реестров
Верховная Рада не проголосовала за законопроект №10242 по установлению уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.
В общей сложности решение поддержали 213 нардепов. А повторное второе чтение – 229.
"Напомню, именно туда хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на соглашения со следствием. Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? Например, есть наш законопроект №12269, который это исправляет….. и без зашквара", – добавил Железняк.
Напомним, ранее участники Медиадвижения, медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот проект закона несет существенные угрозы свободе слова, работе журналистов, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции в Украине.