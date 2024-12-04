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Верховная Рада не проголосовала за законопроект №10242 по установлению уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

В общей сложности решение поддержали 213 нардепов. А повторное второе чтение – 229.

"Напомню, именно туда хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на соглашения со следствием. Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? Например, есть наш законопроект №12269, который это исправляет….. и без зашквара", – добавил Железняк.

Напомним, ранее участники Медиадвижения, медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот проект закона несет существенные угрозы свободе слова, работе журналистов, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции в Украине.