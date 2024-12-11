Правоохранителям разрешат проверять корреспонденцию украинцев без их согласия: подробности

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Проект постановления в закон был зарегистрирован 6 декабря этого года по номеру 12294 . Об этом пишет Regionews .

Новая норма дает право проверять не только посылки, но и всю бумажную корреспонденцию.

Правда, можно будет это делать защитникам закона только с разрешением суда, с доказательной базой того, что почтовая отправка содержит доказательства, которые помогут проводимому следствию. Если такие вещи будут обнаружены, следователь сможет их изъять. В случае необходимости сохранения конфиденциальности наложения ареста на почтовые отправления, следователь может ограничиться снятием копий или получением образцов. А в случае необходимости на них могут нанести специальные отметки, оборудовать техническими средствами контроля или же заменить безопасными аналогами.

Напомним, что недавно 25-летний житель Одесской области пытался поджечь одно из почтовых отделений .