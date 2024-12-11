Правоохоронцям можуть дозволити перевіряти кореспонденцію українців без їхньої згоди: подробиці

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Проект постанови до закону було зарегистровано 6 грудня цього року за номером 12294. Про це пише Regionews.

Нова норма надає право перевіряти не лише посилки, а й усю паперову кореспонденцію.

Щоправда, можна буде це робити захисникам закону лише з ухвалою суду, із доказовою базою того, що поштове відправлення містить докази, які допоможуть слідству, що ведеться. Якщо ж такі речі будуть виявлені, слідчий зможе їх вилучити. У випадку необхідності збереження конфіденційності накладення арешту на поштові відправлення слідчий може обмежитися зняттям копій чи отриманням зразків. А у разі необхідності на них можуть нанести спеціальні позначки, обладнати технічними засобами контролю, або ж замінити на безпечні аналоги.

Нагадаємо, що нещодавно 25-річний мешканець з Одещини намагався підпалити одне з поштових відділень.