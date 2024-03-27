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27 марта 2024, 19:29

Деятельность ОМС и децентрализация: как в Украине хотят реформировать власть на местах

27 марта 2024, 19:29
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фото: sluga-narodu.com
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Вместо местных государственных администраций в Украине создадут органы управления префектурного типа и установят административное наблюдение за решениями органов местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Соответствующий законопроект, поддержанный в первом чтении еще в 2021 году, в Верховной Раде готовятся принять уже окончательно, поскольку он – одно из требований для получения средств из Ukraine Facility, а также вступления в ЕС

Об этом сообщила Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, информирует RegioNews.

По ее словам, принятый в первом чтении законопроект наконец-то согласовали и доработали вместе со всеми стейкхолдерами и ассоциациями местного самоуправления при содействии международных партнеров и Совета Европы, поэтому в ближайшее время можно ожидать его вынесения на рассмотрение в сессионный зал.

Нынешний вариант законопроекта максимально готов к вынесению в сессионный зал. Его принятие – один из маркеров Ukraine Facility, поэтому к 1 кварталу 2025 года нам нужно сделать огромное домашнее задание и не только принять этот законопроект, а сделать и соответствующие шаги по его имплементации. Поэтому, учитывая пропускную способность Верховной Рады Украины рассматривать проекты законов, мы будем стараться максимально быстро вынести в зал важный для децентрализационных реформ законопроект и вместе с экспертной средой, с Офисом Президента, с Конгрессом местных и региональных властей, с профильным министерством готовы делать все для того, чтобы этот законопроект был принят как можно быстрее”, - отметила Шуляк.

Ключевыми положениями законопроекта есть создание правовых основ для функционирования местных государственных администраций префектурного типа до внесения изменений в Конституцию Украины. Полномочия и задачи местных государственных администраций распределены по ключевым направлениям:

  • координация территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

  • Обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

  • Выполнение отраслевых полномочий и отдельных полномочий органов для местного самоуправления.

Также главам МГА и их заместителям предоставляется статус государственных служащих. Если законопроект будет принят, срок полномочий председателей областных и районных государственных администраций составит до 5 лет в пределах одной административно-территориальной единицы.

Новая система надзора за законностью решений ОМС также предусматривает, что в случае выявления несоответствия таких решений Конституции и/или законам Украины, местная государственная администрация будет предлагать ОМС устранить такое несоответствие в течение 30 рабочих дней. А в случае неустранения нарушения МГА будут обращаться в суд с иском об отмене такого решения.

По словам Шуляк, модель непосредственно процедурного надзора ясна – сначала есть не императивная, а добровольная возможность получить консультации, затем администрация анализирует и имеет опцию реагировать. Если это реагирование не приводит к устранению проблемы, то только затем следует обращение в суд.

Надзор, отметила она, будет многоуровневым – в районе государственные администрации будут присматривать за органами местного самоуправления базового уровня, то есть за общинами, областные государственные администрации за районами, а центральный орган исполнительной власти, который определяет правительство, присматривает за областными советами.

Парламентарша добавила, что другим ключевым пунктом дискуссий был статус государственных служащих для глав МГА. В этом моменте законодатели в конце концов прислушались к внутренним экспертам и представителям Европейской Комиссии, поэтому процедура по созданию новой комиссии конкурсным отбором будет приветствоваться международными партнерами. Определенное ноу-хау – ассоциации получат свою квоту непосредственно в соответствующей комиссии по набору глав областных или районных администраций.

В обсуждении важным моментом были и сроки вступления закона в силу, отметила Шуляк. Большинство его норм вступают в силу сразу, но надзорные полномочия – только через полгода после завершения военного положения – именно в тот момент, когда запускается опция для глав администраций как к государственным служащим. Это значит, что политик не будет наблюдать за политиком, подчеркнула нардепка.

"Единая комиссия по отбору глав администраций заработает и формирует кадровый резерв по завершению военного положения. Я считаю, что таким образом мы убрали те риски, которые нам указывали представители Совета Европы. Плюс, конечно, предохранитель по разграничению полномочий”, - добавила глава профильного комитета.

Она напомнила – реформа децентрализации дала на места ресурсы и полномочия, но вопрос ответственности за них пока не был решен. Именно законопроект №4298 - как раз об ответственности за надзор за законностью принятых решений.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, что в Украине работают над созданием нового избирательного законодательства. Речь идет о законодательных условиях для проведения не только местных выборов, но и послевоенных выборов президента и Верховной Рады. В частности, рассматривают возможность переформирования избирательных округов.

реформа Слуга народа власть децентрализация депутат Елена Шуляк



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