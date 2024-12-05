фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 декабря российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», 44 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 30 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из направлений - Курск, Орел РФ.

По состоянию на 08.30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили 30 вражеских БПЛА. ПВО отработала в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

"12 беспилотников локационно потеряны, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили восемь российских беспилотников типа Shahed.